San Luis De Quillota - Audax Italiano maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. San Luis De Quillota, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Audax Italiano takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 17 puanlı San Luis De Quillota 15. sırada bulunuyor, Audax Italiano 22 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi San Luis De Quillota, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Audax Italiano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 522 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Luis De Quillota kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Audax Italiano sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

San Luis De Quillota son hafta oynanan Audax Italiano maçında 1-1 berabere kaldı.

Audax Italiano ise San Luis De Quillota karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan San Luis De Quillota, 7 gol attı ve 11 gol yedi.

Audax Italiano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Audax Italiano, 10 gol atarken 15 gol yedi.

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