Sanatın Dönüşü: 2023 Sonbahar Takvimi Sanat fuarları, görülmesi gereken müze sergileri ve müzayedeler… Bu yıl Seul, New York ve Viyana'da eş zamanlı başlayan uluslararası sanat takvimi MoMA New York'ta Ed Ruscha sergisi, Londra'da müzayede haftası ve Contemporary Istanbul'un aralarında olduğu heyecan verici etkinliklerle devam ediyor. Deniz Çağlar yazdı...

2023 yazının sonuna geldiğimiz bu günler, sanat takviminin başlangıcını müjdeliyor. Sanat fuarları, sergi açılışları, müzayedeler ve dünya çapında her yıl sayısı artan etkinliklerle dolu bir sonbahar sezonu başlıyor.

Pandeminin sanat fuarlarını etkilemesinin ardından geçen yıl bu etkinliklerin istikrarlı bir şekilde geri döndüğünü gördük; bazılarının tarihleri ise kalıcı olarak değiştirildi.

Bu yıl, müzelerin sergi programları da oldukça yoğun. New York, Londra, Paris gibi sanatın kalbinin attığı şehirlerde büyük sanatçıların retrospektif sergileri planlanıyor. Hong Kong ve Seul gibi yükselen şehirlerde de heyecan verici sergilere hazırlıklar sürüyor.

Frieze Seoul

Fuar takvimi Seul, New York, Viyana’da başladı

Geçtiğimiz hafta sanat dünyasının gözdesi olan bir dizi fuar, bu yıl Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa’da eş zamanlı başladı.

Güney Kore'de Frieze Seul'ün ikinci edisyonu, 120'den fazla galeriyi bir araya getirerek sanatseverleri ağırladı. Aynı zamanda Kore Uluslararası Sanat Fuarı (KIAF) da 200'den fazla katılımcıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti ve Seul sanat sahnesine hızlı bir başlangıç yaptı.

Aynı tarihlerde, Frieze tarafından yakın zamanda satın alınan The Armory Show, New York'ta Javits Center'da 200'den fazla katılımcıyla geri döndü.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir başka önemli fuar da Viennacontemporary’di.

Eylül ayı fuar takvimi şuan da Positions Berlin (14-17 Eylül) ve ArtRio (13-17 Eylül) ile devam ederken, 26 Eylül'de İstanbul Tersane'de gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul'un 18. edisyonuyla bu ayı geride bırakacak.

Ekim ayına geldiğimizde, Avrupa sanat fuarları sahneyi ele geçiriyor. Frieze Londra, 11-15 Ekim tarihleri arasında Frieze Masters ile birlikte 20. edisyonuna ev sahipliği yapacak. Aynı hafta, Londra'daki Somerset House'da gerçekleşecek olan 1-54 fuarı ise Afrika Çağdaş sanatının önemli temsilcilerini sergileyecek.

Paris+ Grand Palais Ephemere'de 18-22 Ekim'de gerçekleşecek.

Ardından 18-22 Ekim tarihleri arasında Paris'te Grand Palais Éphémère'de gerçekleşecek olan Paris+ par Art Basel var. Paris’te eş zamanlı Asia NOW ve AKAA Paris, şehre sanat dolu bir hafta sunacak.

Ekim ayında gerçekleşen diğer önemli fuarlar arasında New York'ta, dünyanın en büyük baskı fuarı olan IFPDA Baskı Fuarı, Art Taipei (20-23 Ekim), Art Toronto (26-29 Ekim) yer alıyor.

Kasım’da ise rotalar yeniden Avrupa’da: Artissima (2-5 Kasım), Grand Palais Éphémère'de 200'e yakın fotoğraf galerisine ev sahipliği yapan Paris Photo (9-12 Kasım) var. Dünyanın en eski sanat fuarı Art Cologne (16-19 Kasım) da 190 katılımcıyla Batı Almanya sanat kentine geri dönüyor.

Görülmesi Gereken 5 Sergi:

Marina Abramovic Royal Academy

Sonbaharda sanatseverleri büyüleyecek müze sergileri var. Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Ed Ruscha’nın New York'ta kapsamlı retrospektif sergisi bu hafta başladı, Marina Abramovic Londra’da önümüzdeki hafta başlayacak RA sergisine hazırlanıyor.

Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edilmesi gereken 5 sergi:

- Marina Abramovic - Royal Academy, Londra (23 Eylül - 10 Aralık 2023)

- Anish Kapoor - "Untrue Unreal" Fondazione Palazzo Strozzi, Floransa (7 Ekim 2023 - 4 Şubat 2024)

Anish Kapoor - Untrue Unreal Fondazione Palazzo Strozzi

- ED RUSCHA - “NOW THEN" MoMA New York (10 Eylül - 13 Ocak 2024)

- David Hockney - "Drawing from Life" National Portrait Gallery, Londra (2 Kasım 2023 - 21 Ocak 2024)

David Hockney

- Karma Sergi, "Woven Histories: Textiles and Modern Abstraction" LACMA, Los Angeles (17 Eylül - 21 Ocak 2024)

Galeri dünyasında da heyecan verici gelişmeler var. Alison Jacques ve Tiwani Contemporary, Londra Mayfair'de yeni galerilerini açarken, White Cube, uzun zamandır beklenen New York şubesini açma hazırlığında. Hauser & Wirth ise Paris'te dört katlı yeni bir galeri ile büyümeye devam ediyor.

Müzayede takviminde Phillips’in yükselişi

Bu yıl Hong Kong'da başlayan müzayede takvimi Eylül ayı boyunca Londra ve New York’ta devam ediyor.

Sotheby’s, 20-27 Eylül tarihleri arasında Londra'da "Modern Keşifler" müzayedesi ile keşfedilmeyi bekleyen Modern sanat eserlerini meraklılarına sunarken, 28 Eylül'de New York'ta her yıl düzenlediği "Contemporary Curated" ile genç sanatçıları koleksiyonerlerle bir araya getiriyor.

ED RUSCHA - NOW THEN - MoMA New York

Christie's ise 12-28 Eylül tarihlerinde Londra'da "Contemporary Edition" ile benzer bir müzayede gerçekleştirecek. Müzayede evinin programı, 24 Eylül'de Hong Kong'da "20th/21st Century" ve 29 Eylül'de New York'ta "Savaş Sonrasından Günümüze" müzayedeleri ile renkleniyor.

Sanat tutkunları için bir başka not edilmesi gereken tarih 20 Eylül. Phillips'in Londra'da gerçekleşecek olan David Hockney satışının ikincisi ve aynı gün çağdaş sanat açık arttırmaları olacak.

Sheila Hicks

Sonbaharın merakla beklenen bir başka açık arttırması Christie's’de Rothschild koleksiyonu satışı. 11, 12 ve 13 Ekim'de New York'ta gerçekleşecek müzayedeyi 13 ve 14 Ekim'de Londra'da savaş sonrası ve çağdaş sanat satışları takip edecek.

Ekim ayı boyunca Phillips’de iddialı bir müzayede takvimiyle karşımızda. 6-7 Ekim Londra, 12-13 Ekim’de Hong Kong’u takiben 14-15 Kasım tarihlerinde New York'ta 20. yüzyıl ve çağdaş sanatın gündüz ve akşam satışlarına ev sahipliği yapacak.