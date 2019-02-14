Sanatını kardan çıkarıyor!

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Bitlis'te yaşayan Sedat Özdemir'in, kar yığınlarına şekil vererek yaptığı heykeller ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Tasarım Bölümünden 2015'te mezun olan ve atanamadığı için Yolcular köyünde ailesiyle yaşayan Özdemir, kardan heykeller yaparak kentte çetin geçen kış mevsimini eğlenceye dönüştürüyor.
Sabah erken saatlerde köyde uygun gördüğü boş alanlarda kürekle kar biriktiren Özdemir, daha sonra testere ve heykeltıraşların kullandığı aletlerle bunlara şekil veriyor.
Özdemir'in soğuk havaya rağmen karda büyük bir keyifle yaptığı heykeller, çevredekilerden büyük ilgi görüyor. Yoldan geçen ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, gördükleri kardan heykellerle fotoğraf çektiriyor.
"HEYKELLERE SARILIP SELFİE ÇEKENLER VAR"
Sedat Özdemir, yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra atanamadığını ve son bir yıldır köyde ailesiyle yaşadığını söyledi.
Bu yıl köyde yeteneğinin el verdiği ölçüde kardan heykeller yapmaya çalıştığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
"Sabah erken kalkıp kar yığıyorum. Yöremizin insanlarını betimleyen ve içimden geçen doğaçlama heykeller yapıyorum. Bu şekilde insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Gelip geçenler heykelleri gördüğünde mutlu oluyor çünkü ilk defa görüyorlar. 'Bu nedir ve nasıl yaptın' diye soruyorlar. Merakla izliyorlar. Fotoğraf çekenler oluyor. Heykellere sarılıp selfie çekenler var. Olumlu tepkiler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor."
Özdemir, kardan heykelleri şekillendirmek için okuldan mezun olduğunda getirdiği aletleri kullandığını ifade etti.
Yolcular köyü muhtarı Mehmet Şirin Şen ise Özdemir'in yaptığı heykellere vatandaşların ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Köy sakinlerinden Muhammed Aydın da Özdemir'in yaptığı kardan heykellerle fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştıklarını kaydetti.
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