Sancaktepe'de gecekondu yangını

Yunus Emre Mahallesi Şafak Sokak'ta, kamyon şoförlerinin kaldığı bir gecekondunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden şoförler, gecekondudan kendi çabalarıyla dışarı çıkarken durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.