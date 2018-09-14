Sandecja Nowy Sacz - Bytovia Bytow karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Sandecja Nowy Sacz ile Bytovia Bytow, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. Sandecja Nowy Sacz 18 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Bytovia Bytow 18 puanda ve 2. sırada. Sandecja Nowy Sacz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bytovia Bytow, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 495 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandecja Nowy Sacz kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Bytovia Bytow sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Sandecja Nowy Sacz önceki hafta Miedz Legnica mücadelesinde 2-0 yenildi.

Bytovia Bytow ise Katowice karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandecja Nowy Sacz, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Bytovia Bytow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Bytovia Bytow, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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