Sandefjord - Tromsö rakamlar

Norveç Eliteserien maçında Sandefjord ile Tromsö, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 7 puanlı Sandefjord 16. sırada bulunuyor, Tromsö 26 puana sahip ve 7. sırada. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Tromsö, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da Sandefjord kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Tromsö kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Sandefjord önceki hafta Lilleström mücadelesinde 1-3 yenildi.

Tromsö ise Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Sandefjord, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 12 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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