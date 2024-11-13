Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 34. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Meriç Aral’ın yer aldığı yapımın yeni bölümünde sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 34. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…