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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm full HD izle donmadan, kesintisiz

        Sandık Kokusu 39. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokus 39. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu'dan ''gitme'' lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler ise Sandık Kokusu 39. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 07:52 Güncelleme: 18.12.2024 - 07:52
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        Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 39. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Sandık Kokusu 39. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Sandık Kokusu yeni bölüm izle…

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        SANDIK KOKUSU’NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Feryal’a iyice kafayı takan Filiz, Hasan’ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur.

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        Son olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu’dan ‘’gitme’’ lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır.

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        Ancak Karsu, gitmek isteyeni durdurmayacaktır.

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        Hakan, korsan taksisiyle Ayça’yı bırakırken çevirmeye yakalanır.

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        Kendisine de ceza yazılacağını öğrenen Ayça, polisi sevgili olduklarına inandırıp kurtulmayı başarır.

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        Show TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi “Sandık Kokusu”nun kadrosunda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

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        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 39. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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