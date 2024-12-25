Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Sandık Kokusu 40. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde Feryal’ın cinayet davasında herkes sorguya alınır. Filiz gerçekten Feryal’ı öldürmüş müdür? Sandık Kokusu 40. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…