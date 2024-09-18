'Sandık Kokusu', bu akşam başladı

'Sandık Kokusu'; bu akşam saat 20.00'den itibaren izleyicileri, yeni heyecanlara sürüklemeye başladı...

SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon ilk bölümü, bu akşam 20.00’de SHOW TV’de ekrana geldi.

'Sandık Kokusu’nun bu akşam ekrana gelen 27'nci bölümünde neler olacak?

Filiz ve kızları düğün için Urfa’ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar. Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz’den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz’dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler. Düğüne son dakika gitmeye karar veren Bora, kutlama yemeğinde Karsu’yu görünce şaşırır. Filiz delil bulma ümidiyle Hasan’ın çalışma odasını karıştırırken Gülnaz gelir. Filiz’in hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karsu’nun tekrar velayet davası açtığını gören Reha, hesap sormak için kapısına dayanır. Ancak Karsu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Reha, Karsu’nun kocası Can’ı araştırması için Lale’den yardım ister. İflas eden kocasıyla araları iyice bozulan Ayça’yı, elinde bavullarla karşısında gören Türkan çok şaşırır.