'Sandık Kokusu'nda Aydan Şener sürprizi

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'na ünlü oyuncu Aydan Şener konuk oluyor. Dizide ünlü bir sanatçıya hayat verecek olan Şener, 'Filiz'in komşusu 'Feryal Aksoy' karakterini canlandıracak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sandık Kokusu', izleyicilerini hayatın içinden hikayelerle ekran başına bağlıyor. Aşkın her zaman galip gelmediği, ancak mücadele ruhunun asla kaybetmediği bu özel hikâye; kimi zaman güldürüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor. Pes etmeyenlerin kalplerini bir araya getiren 'Sandık Kokusu', her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.