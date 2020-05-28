Sandıklı'daki tarlalarda haşhaşlar çiçek açtı - AFYONKARAHİSAR

AA

Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'daki tarlalar her yıl mayıs ayında mor beyaza bürünüyor.Kent ekonomisine katkısının yanı sıra haşhaş bitkisi, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor.İlçeye bağlı Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, haşhaşın renklerine göre kapsülünün içerisindeki tohumlarının belirlendiğini söyledi.Haşhaşın bölgeye özgü bir bitki olduğunu dile getiren Bayar, şunları kaydetti:"Bölgemize özgü olan bu haşhaş bitkisi yılın bu aylarında çiçek açar. Mor beyaz renklerdeki görüntüsü, insanların ilgisini çeker. Yol kenarlarından geçenler de tarlarlarda oluşan görsellikle fotoğraf çektirirler. Bu bitki çiçeği açtıktan sonra kapsül yapmaya başlar. Zamanla bu kapsül olgunlaşır ve hasadı yapılır. Haşhaşın kapsülünü devlete, tohumlarını da tüccarlara satıyoruz."Bayar, ilçede 23 bin dekar arazide haşhaş ekimi yapıldığını ve satış fiyatının üreticiyi memnun ettiğini anlattı.İklim şartlarına göre haşhaş veriminin de değişiklikler gösterdiğini aktaran Bayar, "Haşhaş çok ayrı bir bitki ve her yıl aynı verimi alamıyorsunuz. Hava şartlarının yanı sıra, üreticinin ekili arazisine bakımıyla haşhaş veriminde değişiklik oluyor. Kırsal kesimlerde biraz verim düşük, sulak alanlarda ise daha yüksek verim alınıyor. Arpa, buğday gibi bitkilere nazaran haşhaşın ekonomik getirisi daha iyi. Tohumu yağ sanayinde, kapsülü de tıp alanında kullanılıyor." diye konuştu.