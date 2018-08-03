Sangju Sangmu - Suwon Blue Wings düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Sangju Sangmu ile Suwon Blue Wings, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Maç öncesi Sangju Sangmu 25 puanla 8. sırada, Suwon Blue Wings 35 puanla 3. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 3.20, berabere biter 3.00, Suwon Blue Wings kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sangju Sangmu son hafta oynanan FC Seoul maçında 0-1 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Pohang Steelers karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 11 gol attı, 11 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 15 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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