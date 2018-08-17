Sanica Boru Elazığspor - Boluspor maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Sanica Boru Elazığspor ile Boluspor, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. Sanica Boru Elazığspor 1 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Boluspor 3 puanda ve 5. sırada. Sanica Boru Elazığspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Boluspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 167 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sanica Boru Elazığspor kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Boluspor sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sanica Boru Elazığspor son hafta oynanan G.Antep Bld.Spor maçında 1-2 yenildi.

Boluspor ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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