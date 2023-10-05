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        Haberler Dünya Sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren inanılmaz yerler!

        Sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren büyüleyici yerler!

        Dünyada keşfedilmemiş esrarengiz birçok nokta var. Görüntüleriyle sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren büyüleyici yerleri sizler için derlerdik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:31
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        1

        PİNK BEACH - ENDONEZYA

        Endonezya'da bulunan bu pembe kumsal eşsiz bir manzarayla ve dağlar ile çevrilidir.

        2

        MİLFORD SOUND - YENİ ZELANDA

        Dünya mirası altında bulunan Milford Sound, Fiordland Milli Parkı içerisindedir.

        3

        GLOWWORM CAVE - YENİ ZELANDA

        Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Waitomo'da bir mağaradır. Yalnızca Yeni Zelanda'da bulunan bir ateş böceği türü olan Arachnocampa luminosa popülasyonu ile bilinir.

        4

        HOBBİTON TOURS - YENİ ZELANDA

        Hobbiton Film Seti (Hobbiton Tours), Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi ve Hobbit film üçlemesi için kullanılan mekandır ve her iki üçlemede de Shire'daki Hobbiton kasabası gösterilir.

        5

        YELLOW SPRİNGS ROAD - JAPONYA

        Çiçek bahçeleriyle ünlü olan Japonya'da sadece sarı ağaç ve çiçeklerin bulunduğu bir "Yellow Springs Road" vardır.

        6

        BİOLUMİNESCENCE - MALDİVLER

        Maldivlerde bulunan biyolimünesan (biyo-ışıklandırma) serpintisi, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sonucunda kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşmesi ile oluşur.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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