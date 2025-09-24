Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Karababa Köprüsü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre kazada; Saadet Çiftçi hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de Şanlıurfa ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.