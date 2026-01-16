Habertürk
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:03 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:03
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, "genel güvenliği tehlikeye soktuğu" tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 1'i ruhsatlı 5 tabanca, 8 şarjör, 1316 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı

        Nevşehir'de nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, 'tehdit, zorla senet imzalatma' gibi yollara mağdur eden tefecilere yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

