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Şanlıurfa'da STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
AA

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Şanlıurfa Şubesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına konuşan TÜMSİAD İl Başkanı Sadık Sade, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun idrakine varamayan, milletin iradesini hor görme hadsizliği gösteren 104 emekli amirale ve onun gibi düşünenlere prim verilmeyeceğini söyledi.

Bildirinin planlı yapıldığına dikkati çeken Sade, "Milletimiz 'Yüce Türk Milleti' diye başlayan ancak devamında bu milleti perişan etme kastıyla ve darbe imasıyla kaleme alınan bu tip bildirilere pabuç bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Bu bildiri metninin bu ülkenin mürekkebiyle yazılmadığından eminiz. Laboratuvarlarda üretilmiş, planlı ve dış mihrakların desteklediği gün gibi aşikar olan bu tip bildiriler, imza atanları ve onaylayanları küçültmekten öteye geçemez." dedi.

Türkiye'nin binbir türlü badireden geçtiğini vurgulayan Sade, şunları kaydetti:

"Bu memleketin insanları, ülkemizi yok etmeye çalışan harici düşmanların dahildeki taşeronlarına itibar etmemektedir. Ülkemiz binbir türlü badireden geçerken sosyal tesislerde kadeh tokuşturan ve üç maymunu oynayan içi geçmişlerin, bu ülkenin istikbali ile ilgili konularda yapacakları tek şey haddini bilmek ve susmaktır. Aziz milletimize ve yöneticilerimize kendi akıllarınca ayar vermeye çalışanlar öncelikle şunu bilmelidirler ki bu milletin sizin kokuşmuş fikirlerinize ihtiyacı yoktur. Hala öğrenemediyseniz bir kez daha dinleyin, bu memleketin sahibi bu millettir. Bu memleketin mayası sağlamdır. Bizden gibi görünen ancak ipi başkalarının elinde olan hiçbir kimse ve hiçbir hareket başarıya ulaşamayacaktır. Sinirlerimizi test etmeyin. Bu şanlı millet o rütbeleri verdiği gibi almasını da bilir."

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