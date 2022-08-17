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Şanlıurfa'da, sulama kanalında kadına ait cansız beden bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında bir kadına ait cansız beden bulundu

Şanlıurfa'da, sulama kanalında kadına ait cansız beden bulundu
Sulama kanalında kadına ait cansız beden bulundu
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Harran´a bağlı Kütüklü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarladan dönen vatandaşlar, sulama kanalında hareketsiz bir kadını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma üzerinden kimliği çıkmayan kadının ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı

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