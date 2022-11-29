2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcıları, Suriye´ye kaçmak isterken yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şanlıurfa´da 2 polis memurunu yaralayarak Suriye´ye kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2022-11-29 16:36:37
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