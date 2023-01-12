Hastane önünde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaların 7 şüphelisi adliyede

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, hastane önünde husumetli 2 aile arasında art arda çıkan ve 1'i polis, 1'i gazeteci 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi önünde meydana geldi. Trafik kazasında yaralananı hastaneye getiren aile üyeleri, husumetli oldukları başka ailenin fertleriyle karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Silah sesleri, hastanede tedirginliğe yol açarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin gelişiyle kavga sona erdi. Yaralanan Muhammet Yaşin (25) ve Bican Öztopraklar (30), sedyelerle acil servise alındı. Kavgada yaralananların yakınları da olayın duyulmasıyla hastaneye geldi. İkinci kez karşı karşıya gelen taraflar, bu kez silah, taş, sopa ve bıçaklar ile birbirlerine saldırdı. Polis memuru İsmail Kapucu (49) ile 1 gazeteci de atılan taşlarla yaralandı. Başına taş isabet eden Kapucu'nun hastanede tedavisi sürerken, gazeteci ise taburcu edildi. Polisin havaya ateş açıp, sonlandırdığı kavganın ardından 15 kişi, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası şüphelilerden 8'i, serbest bırakıldı; 7'si ise adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-01-12 14:30:23
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