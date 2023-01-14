Motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan inşaat işçisi Hüseyin Şahin (47), hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şahin, motosikletiyle işe giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Şahin, gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Şahin´in cenazesi Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-01-14 14:48:15



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