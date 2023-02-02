Şanlıurfa´da uyuşturucudan 1 ayda 57 tutuklama

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonda yakalanan 352 şüpheliden 57'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 308 operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucular ele geçirilirken, 352 şüpheli de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 57'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 295'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-02-02 12:52:04



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