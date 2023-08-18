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        İş makinesinin altında kalan kadın öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:25
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        İş makinesinin altında kalan kadın öldü
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        Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yol yapım çalışması sırasında manevra yapan iş makinesinin altında kalan Sakine Altuntaş (54) yaşamını yitirdi.

        İş makinesinin operatörü Ahmet Ç., gözaltına alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kayalar Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması sırasında Ahmet Ç.´nin geri manevra yaptığı iş makinesi, evine giden Sakine Altuntaş´a çarptı. Altıntaş'ın, iş makinesinin altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirledi. 

        Sakine Altuntaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi´nin morguna götürülürken, iş makinesi operatörü Ahmet Ç., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-08-18 17:24:15

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