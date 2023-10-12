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        Şanlıurfa'da TSK'nın hava harekatını protesto eden gruba müdahale: 40 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarını protesto etmek isteyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu grup ile valilik kararıyla yasak bulunduğunu hatırlatan polis arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedede 13'ü yabancı uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:30
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        Şanlıurfa'da TSK'nın hava harekatını protesto eden gruba müdahale: 40 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarını protesto etmek isteyen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu grup ile valilik kararıyla yasak bulunduğunu hatırlatan polis arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedede 13'ü yabancı uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliği, sabah saatlerinde kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve yürüyüşe ilişkin bir günlük yasak kararı aldı. Bu kararın ardından HDP, DBP ve Yeşil Sol Parti üyesi bir grup, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonları kınamak için basın açıklaması yapmak istedi. Alanda toplanan aralarında Yeşil Sol Parti'nin 15 Ekim'de yapılacak kongresine katılmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen bir grup yabancı uyruklunun da bulunduğu kalabalığa polis ekipleri, valiliğin yasak kararını hatırlatarak dağılmalarını istedi. Bu uyarıya rağmen yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2023-10-12 15:26:36

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