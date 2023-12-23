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        Sokak düğününde gürültü ihbarına giden polisle gerginliğe 3 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, sokaktaki düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarına giden polisler ile davetliler arasında çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:10
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        Sokak düğününde gürültü ihbarına giden polisle gerginliğe 3 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, sokaktaki düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarına giden polisler ile davetliler arasında çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

        Polisin uyarı ateşiyle kavga sonlandırıldı.

        Olay, Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grubun yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtığı iddiasıyla çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Duruma öfkelenen bir grup, polislerle tartıştı. Kalabalık, tartışma sırasında polislerin üzerine yürüdü, ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından düğün sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada çocuklar ve kadınların korktuğu da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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