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        Şanlıurfa'da İsrail'in saldırılarında ölen çocuklara dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkatin çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:17
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        Şanlıurfa'da İsrail'in saldırılarında ölen çocuklara dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkatin çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Gazze Dayanışma Platformu'nca Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda dedesi Halid Nebhan'ın "gözlerinin içini öperek" vedalaştığı görüntüler dünyada büyük yankı uyandıran 3 yaşındaki Rim'in doğum gününü seçen gönüllüler, Lezgo Park'ta bir araya geldi.

        Genç ve çocukların da yer aldığı etkinlikte Gazze'yi anlatan şiirler okundu, dua edildi. Alanında toplananlar, Rim'in doğum gününü kutlama amacıyla masadaki temsil pastanın yanına çeşitli oyuncaklar bıraktı.

        Platform üyeleri, dedesinin Rim'in doğum gününde muz ve elma alacağını söylemi üzerine alandaki çocuklara meyve ikram etti.

        Gazze Dayanışma Platformu Sözcüsü Fikret Aslanparçası, Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğa dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Aslanparçası, 23 Aralık'ın Rim'in doğum günü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Dedesinin, kucağındayken gözlerinin içini öperek veda ettiği ve şehit edilen binlerce çocuktan biri olan Rim'in bugün doğum günü. Biz bu vesileyle çocuk katliamına sağır ve dilsiz kalan dünyanın dikkatini buraya çekme adına çocuklarımızla bugün Rim'in temsili doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Yine dedesinin 'Rim, benden muz ve elma istemişti' cümlesinden yola çıkarak alandaki çocuklarımıza bunları ikram ettik. Aslında bunu Rim çocuklarımıza ikram etti diyebiliriz. Çocuklarımız da Rim'in doğum gününü kutladı, oyuncakları ve dualarıyla Rim'e geldi."

        Gazze başta olmak üzere dünyadaki çocuk ölümlerinin son bulmasını istediklerini aktaran Aslanparçası, şunları kaydetti:

        "Çocuk ölümlerinin ve aslında tüm insan ölümlerinin durdurulması çağrımızı yineliyoruz ve bugünün tüm dünyada Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak ilan edilmesini istiyoruz. Ülkemizde de Meclisimize ve Cumhurbaşkanımıza bu çağrımızı tekrarlıyoruz. 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü, Dünya Rim Günü ilan edilsin."

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