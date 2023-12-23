Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan F.D. (48) ve S.D'nin (48) yaralandığı olay nedeniyle mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.