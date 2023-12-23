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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:50
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Haliliye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Silahla vurulan F.D. (48) ve S.D'nin (48) yaralandığı olay nedeniyle mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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