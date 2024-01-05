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        Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili 'gelin arabası' yapıp, 5 ay sonra evlenmişti; tutuklandı

        ŞANLIURFA'da, 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 5 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin (38), üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan Çetin'in kaza yaptığı otomobili 'gelin arabası' olarak kullanıp, olaydan 5 ay sonra evlendiği İslim Çetin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:05
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        Eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili 'gelin arabası' yapıp, 5 ay sonra evlenmişti; tutuklandı
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        ŞANLIURFA'da, 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 5 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin (38), üçüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan Çetin'in kaza yaptığı otomobili 'gelin arabası' olarak kullanıp, olaydan 5 ay sonra evlendiği İslim Çetin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Geçen 6 Mayıs'ta, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, Ulubağ Mahallesi'nde meydana gelen kazada, misafirlikten dönen Hasan Çetin'in kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Akıntı olan suya uçan otomobilden baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 5 çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Yaşanan kazanın ardından ifadesi alınan Hasan Çetin, serbest kaldı. 8 ay sonra, ölen Özlem Çetin´in ailesi katıldığı bir televizyon programında olayın kaza olmadığını, cinayet olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin´in ailesi televizyon programında yüzleştirildi. Stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olan kazayla ilgili açıklamada bulunan Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya gelerek iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

        5 AY SONRA EVLENDİ, KAZA YAPTIĞI OTOMOBİL 'DÜĞÜN ARABASI' OLDU

        Olaydan 5 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis, Hasan Çetin´i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, otomobilden atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, 3'üncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve 5 çocuğuna mezar olan otomobili gelin arabası yaparak evlendiği İslim Çetin ise yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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