Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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