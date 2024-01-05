Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da göçük altından çıkarılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da göçük altından çıkarılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 30 Aralık 2023 tarihinde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan Ercan Doğan (31) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, göçükten çıkarılırken, itfaiye amirinin "Daha çayımızı içmeye geleceksin" diyerek teselli ettiği itfaiye ekibini ziyaret etti.

        Doğan, göçük altında sadece eşi ile çocuklarını düşündüğünü, seslenerek kurtarılmayı beklediğini ifade ederek, kendisini toprak altından çıkaran tüm itfaiye ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan'ı, vefatının 24. yılında kızı anlattı
        "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan'ı, vefatının 24. yılında kızı anlattı
        Şanlıurfa'da ayağı okul sırasına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
        Şanlıurfa'da ayağı okul sırasına sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli