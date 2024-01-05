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        Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı

         ŞANLIURFA'da,sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:15
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        Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı
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         ŞANLIURFA'da,sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Ayn-El Arap kentinden; silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen teröristin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu sansasyonel eylem yapmaya gelen teröristin saklandığı adres belirlendi. Özel harekat polislerinin destek verdiği ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3 katına operasyon düzenledi. Operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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