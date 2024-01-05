Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı
ŞANLIURFA'da,sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.
ŞANLIURFA'da,sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Ayn-El Arap kentinden; silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen teröristin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu sansasyonel eylem yapmaya gelen teröristin saklandığı adres belirlendi. Özel harekat polislerinin destek verdiği ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3 katına operasyon düzenledi. Operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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