Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

        ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi. Araçta sıkışan sürücü Fuat Demir, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi. Araçta sıkışan sürücü Fuat Demir, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaza, öğe saatlerinde ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Demir´in kontrolünü yitirdiği temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı TIR devrildi. Kazada, TIR´daki malzemeler yola saçılırken, sürücü Demir kabinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü Fuat Demir kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Ulaşıma kapanan kara yolu, TIR´ın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Suruç'ta Aile Destek Merkezleri'nde kadınlar meslek sahibi oluyor
        Suruç'ta Aile Destek Merkezleri'nde kadınlar meslek sahibi oluyor
        Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı
        Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 c...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Şanlıurfa'da depremde hasar gören 54 c...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı