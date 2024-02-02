Suruç'ta Aile Destek Merkezleri'nde kadınlar meslek sahibi oluyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Aile Destek Merkezleri'nde (ADEM) kadınlar teşvik kurslarıyla meslek sahibi oluyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'in eşi Begüm Güneş, ilçedeki Aile Destek Merkezlerini ziyaret etti.

Güneş, ADEM'deki dikiş ve nakış, ahşap boyama ve dekoratif süsleme, mutfak ve aşçılık, el sanatları ile sağlıklı yaşam kurslarına katılan 425 kursiyerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Güneş, kadınların ve çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Buralarda yapılan çalışmaları değerli bulduklarını aktaran Güneş, "Yapılan bu tür çalışmaların aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına ve toplumsal huzurun artmasına, kadınlarımızın mesleki beceri kazanmalarına önemli katkı sağlıyor. Aile Destek Merkezleri'nde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kayıtlı bulunan dezavantajlı bireylere, ebeveyn ve çocuk, kişisel gelişim, dini değerler ve sağlıklı yaşam, psiko-sosyal destek eğitimleri veriliyor, aynı zamanda mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin sağlanmasına yönelik kurslar düzenleniyor." dedi.

ADEM Koordinatörü Ufuk Polat Kutlu da 6 kursta çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Yıldız Aşkın ise yaklaşık bir yıldır ADEM'e gelerek dikiş ve nakış öğrendiğini ifade etti.

İşi öğrendikten sonra evde kendi tekstil atölyesini kurduğunu dile getiren Aşkın, buradan elde ettiği gelirle evinin geçimine katkı sağladığını anlattı.