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        Şanlıurfa'da otomobil devrildi; 5 yaralı

        ŞANLIURFA'daotomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:25
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        Şanlıurfa'da otomobil devrildi; 5 yaralı
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        ŞANLIURFA'daotomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Habib Kubacık'ın kullandığı 50 DT 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, yaralı olarak kanaldan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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