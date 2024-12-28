Şanlıurfa'da sis etkili oldu

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, halkı ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya planlanan uçuşlar iptal edilirken, Şanlıurfa'ya inmesi planlanan uçaklar da çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

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