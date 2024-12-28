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        Şanlıurfa'da sis etkili oldu

        ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:15
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        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
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        ŞANLIURFA'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki bütün uçuşlar iptal edildi.

        Şanlıurfa’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, halkı ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya planlanan uçuşlar iptal edilirken, Şanlıurfa'ya inmesi planlanan uçaklar da çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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