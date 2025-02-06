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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı 8 bin 361 binadan 7 bin 843'ünün yıkımı yapıldı

        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentteki 8 bin 361 binanın ağır hasar aldığını, bunlardan 7 bin 843'ünün yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:50
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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı 8 bin 361 binadan 7 bin 843'ünün yıkımı yapıldı
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        ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentteki 8 bin 361 binanın ağır hasar aldığını, bunlardan 7 bin 843'ünün yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Şanlıurfa'da, Vali Hasan Şıldak, afetin ikinci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şıldak, Şanlıurfa'da 20 binanın yıkıldığını, enkaz altında kalan 180 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 113 kişinin yaralandığını söyledi.

        'MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDEN 463 BİNA BULUNUYOR'

        Vali Şıldak, deprem sonrası Şanlıurfa'da yürütülen hasar tespit çalışmalarında 8 bin 361 binanın ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini vurgulayarak, "Bu bunlardan 7 bin 843'ünün yıkımı gerçekleştirildi. Kalan binalarla ilgili yargı süreci devam ediyor. Şehrimizde ayrıca 2 bin 809 orta hasarlı binadan 1266'sının yıkımını yaptık. Mahkeme süreci devam eden 463 bina bulunuyor ve orta hasarlı binaların yıkımının gerçekleşme oranı yüzde 55 civarındadır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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