Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar ErelŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Gameli, Zach Muscat (Dk.
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel
ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Gameli, Zach Muscat (Dk. 74 Alpay), Nafican (Dk. 74 Çağrı), Hasan Hüseyin, Kappel (Dk. 80 Fatih), Amar Begiç (Dk. 45 Okyere), Akabueze, Safa (Dk. 74 Hakan Erçelik), Ogundu
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce – Mehmet Murat, Mehmet Yeşil, Uğur Adem, Ömer, Sinan (Dk. 86 Doğan), Yılmaz (Dk. 65 Adekanye), Traore (Dk. 76 Oktay), Çekdar (Dk. 76 Cassubie), Fernando (Dk. 86 Miraç), Moreno
GOL: Dk. 36 Traore, (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Gameli, (Şanlıurfaspor) Traore, Yılmaz, Mehmet Murat, (Amed Sportif Faaliyetler)
1'inci Lig'in 32’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Traore attı.
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