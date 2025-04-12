Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

1'inci Lig'in 32’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Traore attı.

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