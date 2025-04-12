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        Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar ErelŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Gameli, Zach Muscat (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:20
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        Şanlıurfaspor – Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel

        ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir – Burak, Gameli, Zach Muscat (Dk. 74 Alpay), Nafican (Dk. 74 Çağrı), Hasan Hüseyin, Kappel (Dk. 80 Fatih), Amar Begiç (Dk. 45 Okyere), Akabueze, Safa (Dk. 74 Hakan Erçelik), Ogundu

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce – Mehmet Murat, Mehmet Yeşil, Uğur Adem, Ömer, Sinan (Dk. 86 Doğan), Yılmaz (Dk. 65 Adekanye), Traore (Dk. 76 Oktay), Çekdar (Dk. 76 Cassubie), Fernando (Dk. 86 Miraç), Moreno

        GOL: Dk. 36 Traore, (Amed Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR: Gameli, (Şanlıurfaspor) Traore, Yılmaz, Mehmet Murat, (Amed Sportif Faaliyetler)

        1'inci Lig'in 32’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Traore attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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