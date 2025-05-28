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        Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga; 2 ölü, 9 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada Mehmet Bulut (25) ile amcasının oğlu İbrahim Bulut (27) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:55
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        Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga; 2 ölü, 9 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada Mehmet Bulut (25) ile amcasının oğlu İbrahim Bulut (27) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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