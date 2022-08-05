Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu

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ŞANLIURFA (AA) -Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki çarşıda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) çarşısını gezen Vali Ayhan, daha sonra 58 Meydanı ve Akabe TOKİ’de bulunan ve yapımı tamamlanan Diyanet Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

ŞURKAV’da yönetim kurulu üyelerinden brifing alan Vali Ayhan, tarihi çarşıdaki esnafla bir araya geldi.

Karahantepe kazı evini de uğrayan Vali Ayhan, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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