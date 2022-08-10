Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti imha edildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile zabıta ekipleri, ilçedeki kasap, şarküteri ve marketlerde denetim yaptı.

Denetimlerde tarihi geçmiş 897 ürün ile 67 kilogram tavuk eti ele geçirdi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.