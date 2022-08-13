Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Ömer Faruk Yangıncı (21) yönetimindeki 34 EDL 387 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25’inci kilometresinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü Yangıncı ile otomobildeki Enes Emre Bayin (17) yaralandı, 23 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.