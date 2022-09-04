Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli, özel harekat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde etrafa zarar veren ve havaya ateş açan M.K, polis ekiplerine bildirildi.

Bölgede önlem alan ekipler, şüphelinin ateş açtıktan sonra girdiği apartmanı tespit etti.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, M.K'nin bulunduğu binaya özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.K, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

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