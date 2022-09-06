Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.