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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira)

En yüksek (lira) Kırmızı kabuklu mercimek kg 12,19

12,93 Arpa kg 6,83

7,00 Buğday kg 5,00

8,50 Mısır kg 4,86

5,50 Preseli pamuk kg 33,00

33,00

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