Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



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