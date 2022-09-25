Kısas'ta 15. Aşure ve Kültür Etkinliği yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, 15. Aşure ve Kültür Etkinliği düzenlendi.

Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikte, katılımcılara aşure ikram edildi ve semah ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın dostluğun ve kardeşliğin şehri olduğunu belirtti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:



"Aşure'de çeşit çeşit bakliyatlar var. Bunlar birbirine zıt ama aynı kazanda kaynayınca farklı oluyor. Bunun içerisine sevgimizi, muhabbetimizi, kültürümüzü ve kardeşliğimizi koymuşuz. Hz. Ali, yiğitlikle özdeşleşmiş, eğer bir insan benim çocuğum yiğit olsun diyorsa, kahraman olsun diyorsa Hz. Ali'yi öğretecek. O onurun adı, zulme karşı dik duruşun adı, mazlumların can damarı, haksızlığa karşı koyan damarın ismidir Hz. Ali, işte bu gün yine önemli bir gün ve Hz. Ali'yi bir defa daha yakından hatırlamış oluyoruz. Bir olursak, diri olursak ve iri olursak güçlü oluruz. Bir olursak, iri olursak ve diri olursak Şanlıurfa oluruz, kardeş oluruz Allah'ın izniyle."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlara aşure ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.