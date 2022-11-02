Şanlıurfa'da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ'nin (37) saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan K.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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