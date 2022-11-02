Şanlıurfa'da 46 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 46 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "yağma" suçundan hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün Karaköprü ilçesindeki saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler E.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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