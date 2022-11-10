Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.



Yakup Çalışkan (4) ilçe merkezinde oyun oynadığı esnada, temas ettiği elektrik kablosu nedeniyle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Çalışkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





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